Российско-украинская социологическая конференция «Поколение-21 в России и Украине», организованная фондом гуманитарных связей «Признание», состоится в помещении конференц-зала информационного агентства «Украинские новости» (ул. Эспланадная, 20) 25 ноября 2009 года. Начало конференции – 12-00, регистрация СМИ и гостей – с 11-45.

Ключевые доклады:

1. Лариса ПАУТОВА (эксперт Фонда «Общественное мнение», Россия): «Поколение-21 в РФ»;

2. Игорь ЗАДОРИН (руководитель группы ЦИРКОН и исполнительный директор Агентства «Евразийский монитор», Россия): «Социально-политические настроения молодежи стран СНГ в условиях экономического кризиса: сходства и различия. Интеграционные ориентации молодежи России и Украины: с кем дружить, с кем объединяться – мнение поколения пост-СССР»;

3. Сергей БОРИСОВ (эксперт Фонда «Признание», Россия): «Языковая ситуация в среде молодёжи Крыма»;

4. Кость БОНДАРЕНКО (директор Института городского управления имени Горше-нина, Украина): «Образы Украины глазами детей»;

5. Николай ЧУРИЛОВ (директор Центра социологических и политических исследо-ваний «Социс» и социологической кампании TNS, Украина): «Социологический портрет молодого украинца»;

6. Евгений КОПАТЬКО (социолог компании Research & Branding Group, Украина): «Исторические события и личности в оценках молодых украинцев».

Модераторами конференции выступают Елена МИСЬКОВА (генеральный директор Фонда «Признание, Россия») и Дмитрий ДЖАНГИРОВ (директор ТРК «Киев»).

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