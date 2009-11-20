Активное восстановление экономики пока не началось

Показатели всех секторов экономики за октябрь текущего года свидетельствуют о том, что ни в одном из них пока не началось активное восстановление.

Об этом говорится в ежедневном обзоре финансовых рынков ING Bank Ukraine, переданном агентству УНИАН.

«Динамика свидетельствует скорее о стабилизации, чем об устойчивом росте, на фоне незначительного оживления спроса, в основном, на мировом рынке стали. В то же время, мы не видим никаких признаков, доказывающих, что данное восстановление продолжится как минимум в среднесрочной перспективе», - говорится в сообщении.

Эксперты считают, что снижение цен на сталь в октябре, рост предложения стали со стороны китайских производителей, и достаточно ограниченное внутреннее потребление могут ограничить способность металлургии, а также экономики в целом, к быстрому восстановлению.

ING Bank Ukraine не изменил свой прогноз падения ВВП по итогам 2009 г. на уровне 14,6% и роста ВВП в 2010 году на уровне 0,7% в годовом исчислении. Предполагается, что восстановление экономики начнется с середины следующего года, после завершения президентских выборов и возобновления стабильного спроса на сталь на мировом рынке.

Как сообщал УНИАН, по данным Нацбанка Украины, в октябре т.г. падение производства базовых отраслей экономики Украины увеличилось до «минус» 14,3% в годовом исчислении, по сравнению с «минус» 10,1% в сентябре т.г. За 10 месяцев т.г. падение замедлилось до «минус» 23,4%, по сравнению с показателем за январь-октябрь 2008 г. (за 9 месяцев – «минус» 24,1%).

Падение валового внутреннего продукта Украины в I, II и III кварталах текущего года против аналогичных периодов 2008 года составило 15,9%, 17,8% и 20,3%, соответственно.