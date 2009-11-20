Аграрная палата негативно оценивает проект бюджета

Аграрная палата Украины (АПУ) негативно оценивает проект бюджета на 2010 г. по финансированию агропромышленного комплекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АПУ, об этом заявил заместитель президента Аграрной палаты Украины по вопросам стратегического развития Александр ЖЕМОЙДА.

«Аграриев не устраивает ни проект бюджета на 2010 г., ни перспектива финансирования в первом квартале 2010 г. в объеме 1/12 бюджетной росписи бюджета 2009 г. или правительственного проекта бюджета на 2010 г.», - заявил он. По словам эксперта, правительству необходимо приближать финансирование АПК к нормам Государственной целевой программы развития украинского села на период до 2015 г, т.е. в объеме 5,5% общих доходов, тогда как в настоящее время этот показатель составляет около 3%.

АПУ предлагает учесть в Госбюджете на 2010 год: частичную дифференцированную компенсацию закупки производителями зерна семян элиты - 340 млн. грн. и 1-й репродукции - 180 млн. грн.; гарантирование кредитов в объеме не менее 500 млн. грн. для развития материально-технической базы сельскохозяйственных производителей; стимулирование селекции в растениеводстве и в семенных хозяйствах - 100 млн. грн.; стимулирование селекции в животноводстве - 210 млн. грн.; стимулирование интенсивного производства сахарной свеклы - 20 грн. за тонну при урожайности больше 300 ц/га; выплату специальной бюджетной дотации для увеличения поголовья коров при годовой производительности не менее 3500 л молока от коровы; специальную бюджетную дотацию на производство одной тонны живого веса свинины - 1250 грн. при живом весе 95-110 кг; государственное гарантирование кредитов и стимулирование инвестиций в развитие материально-технической базы производства молока и мяса (гарантийный фонд - 100 млн. грн.).

АПУ внесла ряд предложений для улучшения финансово-кредитного обеспечения субъектов ведения хозяйства в аграрной сфере, в частности: частичную компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники отечественного производства и финансовую поддержку производителей сельскохозяйственной продукции через механизм удешевления кредитов.

АПУ считает необходимым направить не менее 2,5 млрд. грн. Аграрному фонду и ГАК "Хлеб Украины", а также 3,5 млрд. грн. для бюджетных инвестиций. Аграрная палата считает необходимым разработать законопроект о госрегулировании вопросов бюджетной и налоговой политики для стабильного развития отрасли и сельских территорий, а также принятия закона об аграрных палатах в Украине, зарегистрированного еще в 2008 году, для контроля над расходами Госбюджета через аграрные палаты.