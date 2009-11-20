Донецкие шахтостроители намерены пикетировать Кабмин

Работники ООО «Донецкшахтометрострой» намерены пикетировать Кабинет министров Украины с требованием выплаты долгов по зарплате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Профсоюза работников угольной промышленности.

Согласно сообщению, вчера, уже второй раз, шахтометростроевцы проводили акцию протеста перед зданием Донецкой областной госадминистрации. Первый раз они пикетировали Донецкую ОГА 12 октября 2009 года, пытаясь обратить внимание властей на проблемы предприятия – задолженность по зарплате и нефинансирование строительства донецкого метрополитена.

Ко второй акции работников ООО «Донецкшахтометрострой» подтолкнуло бездействие государственных структур, подчеркнули в ПРУПе. Так, больше месяца назад в Кабмин, Министерство финансов и Министерство транспорта и связи была направлена информация о проблемах предприятия, но ответа на нее пока нет. «За это время сумма задолженности по заработной плате увеличилась и уже составляет 8,9 млн. грн, - объяснил председатель профсоюзного комитета предприятия Василий АНТЮШЕНЯ. - Кроме того, для обеспечения безопасного состояния объекта (метрополитена) в 2009 году требуется 20 млн. грн., но ни на один из этих пунктов денег у предприятия нет».

По его словам, ситуация усугубилась тем, что Донецкому метрополитену поменяли государственный источник финансирования. Если раньше средства должны были поступать из Стабилизационного фонда, то теперь, согласно закону о внесении поправок к бюджету на 2009 год, финансирование будет осуществляться из прибыли Национального банка Украины, которая составляет 9,8 млрд. грн. Также средства на строительство метро должны были поступить и из четвертого транша Международного валютного фонда. В получении транша Украине отказано, соответственно, финансирования из этого источника ООО «Донецкшахтометрострой» не получит, констатировал В.АНТЮШЕНЯ.

Он выразил возмущение тем, что украинские власти не побуждает к конкретным действиям реальная опасность возникновения в Донецке техногенной катастрофы. В связи с прекращением финансирования строительства метрополитена и приостановкой горных работ на его объектах, сложилась крайне опасная горно-геологическая ситуация в подземных выработках строящегося метро. «Такая ситуация представляет собой опасность для расположенных на поверхности жилых домов, промышленных и транспортных сооружений и коммуникаций», - заявляют в профсоюзе.

Как один из вариантов решения проблемы работники предприятия рассматривают пикетирование Кабинета министров Украины в Киеве.