В Запорожской области долги по зарплате - более 65 миллионов
17:35, 20 ноября 2009Общество
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Данные облгосадминистрации
В Запорожской области задолженность по выплате зарплаты составляет свыше 65 млн. грн. и постепенно, хоть и незначительно сокращается.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, "согласно статистическим данным, на протяжении октября общая сумма задолженности на предприятиях всех форм собственности сократилась на 340 тыс. грн. - 65,3 млн. грн."
Общее количество людей, своевременно не получающих зарплату, сократилось на 4,4% - до 15,4 тыс. человек.
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