В Запорожской области долги по зарплате - более 65 миллионов

В Запорожской области задолженность по выплате зарплаты составляет свыше 65 млн. грн. и постепенно, хоть и незначительно сокращается.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, "согласно статистическим данным, на протяжении октября общая сумма задолженности на предприятиях всех форм собственности сократилась на 340 тыс. грн. - 65,3 млн. грн."

Общее количество людей, своевременно не получающих зарплату, сократилось на 4,4% - до 15,4 тыс. человек.