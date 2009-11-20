Погода на субботу

Завтра в Украине существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 0-5° тепла, на побережье морей 6-9° тепла, в Карпатах местами 2-4° мороза; днем 6-11° тепла, в южной и западной части до 15°.

В Киевской области в субботу существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°. В Киеве температура ночью 3-5° тепла, днем около 10°.