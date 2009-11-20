У Черновецкого рассказали о новогодних развлечениях для киевлян

В Киеве главную Новогоднюю елку Украины зажгут 19 декабря.

Монтаж ее на Майдане Незалежности начнется 4 декабря. Предусмотрено, что она будет, как во все предыдущие годы, высотой 35 метров, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Виталия ЖУРАВСКОГО.

По его информации, уже ведутся подготовительные работы для монтажа елки: техническое обследование и текущий ремонт металлического каркаса (основа елки), изготовляются новые игрушки.

Для оформления 20-тонного металлического каркаса планируется использовать около 450-500 елок - за счет плановой санитарной вырубки деревьев.

«Мы заменим стробоскопы новыми, более яркими. Полностью будет заменена светодиодная цветовая гамма елки. Также сейчас ведутся работы по реставрации игрушек: разноцветных пластиковых шаров, а также гирлянд, снежинок, полусферических кубов и пр. Конечно, учитывая то, что 2010 год – Год тигра, главным украшением елки будут игрушечные тигры», – отметил заместитель председателя КГГА.

Праздник «Елка новогодняя, зажгись огнями!» начнется на Майдане Незалежности 19 декабря в 16.30. В настоящее время формируется концертная программа праздника, в которую войдут выступления таких творческих коллективов, как «Червона калина», «Яблуневий цвіт», «Україна».

По словам В.ЖУРАВСКОГО, в нынешнюю программу Новогодних и Рождественских мероприятий, которые будут проводиться в Киеве, вошли и спортивные мероприятия.

Так, на Майдане Незалежности будет создан временный ледовый каток, пройдут открытые городские соревнования по плаванию и плаванию в ластах на призы Деда Мороза и Золотой Рыбки (Дворец подводного спорта, ул. Сергиенко, 2/3) и предновогодний легкоатлетический пробег «Бег в 2010 год» (31 декабря в 19.00 - старт у НСК «Олимпийский»).

В столице состоится ряд мероприятий для социально незащищенных слоев населения.

В соответствии с утвержденной Программой общегородских Новогодних и Рождественских мероприятий, обнародованной на официальном сайте КГГА, концерт на Майдане Незалежности начнется в 19.00 31 декабря и завершится 1 января в 2.00.

Программой также предусмотрено, что 19 декабря на Крещатике состоится Парад Дедов Морозов – волонтеров (16.00 – 18.00).

Праздник Рождества Христова будут отмечаться 7 января 2010 года на Михайловской площади с 14.00. Также праздничные Рождественские мероприятия пройдут и на Майдане Незалежности 5-7 января.

Праздник Крещения 19 января начнется в 13.00 традиционно в Парке культуры и отдыха «Гидропарк».

Как сообщал УНИАН, Новогоднюю ночь киевляне будут отмечать на Майдане Незалежности вместе с участниками проекта «Фабрика Звезд-3».