Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,13 грн./долл., продают – по 8,22 грн./долл., курс немного изменился по сравнению с 19 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,17 грн./долл., по продаже – в пределах 8,18-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,2%, по сравнению с 19 ноября, и сегодня составляет 12,08 грн./евро, продажи – повысился на 0,3% - до 12,32 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,95-12,20 грн./евро, по продаже – в пределах 12,22-12,49 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 19 ноября, повысился на 0,6% и составляет в среднем 0,2752 грн./рубль, курс продажи – на 0,2% - до 0,2864 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,282 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,13 грн./долл., продажи – 8,20 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,17 грн./долл., по продаже – в пределах 8,18-8,23 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева почти не изменился, по сравнению с 19 ноября, и составляет 12,12/12,28 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,02-12,19 грн./евро, по продаже – в пределах 12,22-12,35 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 19 ноября, изменился незначительно и сегодня составляет 0,2744/0,2858 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,282 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,12/8,23 грн., евро – 12,10/12,35 грн., рубль – 0,225/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,08/8,24 грн., евро – 11,85/12,40 грн., рубль – 0,28/0,29 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,12/8,22 грн., евро – 12,05/12,40 грн., рубль – 0,278/0,288 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 20 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,99, к евро – 11,875537, к российскому рублю – 0,27795.