Тимошенко запретила шестидневку и справки в школах

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству здравоохранения и органам местной власти обеспечить соблюдение преимущественно пятидневного режима учебы в учебных заведениях.

Об этом идет речь в распоряжении Кабинета министров от 18 ноября, размещенном на Правительственном портале.

Минздраву, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям поручено “принять меры для предотвращения введения специальных режимов учебы в общеобразовательных и высших учебных заведениях после перерыва в учебе в связи с эпидемической ситуацией, в частности, обеспечить соблюдение преимущественно пятидневного режима учебы и возобновление учебного процесса без истребования у учеников общеобразовательных учебных и дошкольных заведений дополнительных справок”.

Министерству образования и науки поручено с целью выполнения учебных планов активизировать после перерыва в учебе в связи с эпидемической ситуацией применение в общеобразовательных и высших учебных заведениях самостоятельной и дистанционной формы учебы, в частности с помощью Интернета.

Министерству здравоохранения поручено подготовить и подать для рассмотрения на заседании Кабинета министров Украины 25 ноября в 2009 г. план мероприятий по обеспечению развития и переоснащения государственной санитарно-эпидемиологической службы с указанием перечня необходимого оборудования, сроков его установки и объема финансирования.

Кроме того, Минздраву до 25 ноября 2009 г. поручено подготовить и внести на рассмотрение Кабинета министров Украины проект Комплексной государственной программы создания отечественных иммунобиологических препаратов “Украинская вакцина” и план мероприятий по проведению иммунизации населения.