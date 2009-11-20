"Спрут" отсоединит должников от канализации

В Львове на протяжении двух дней специалисты «Полтававодоканала» с помощью прибора «Спрут» отсоединят от канализации, по меньшей мере, 100 квартир львовян-должников.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Коммунального предприятия «Львовводоканал».

Как отмечается в сообщении, больше всего должников оказалось в Шевченковском и Железнодорожном районах Львова.

«Полтавчане также подсоединят к канализации 9 квартир, которые за долги были отсоединены от канализации еще в июле», - сообщили в «Львовводоканале».

Как проинформировал УНИАН начальник службы сбыта услуг этого предприятия Олег КАПКО, на протяжении 2008-2009 годов в Львове состоялось 7 кампаний по принудительному отключению должников от канализации специалистами «Полтававодоканала». За этот период было отсоединено от канализации больше 750 квартир неплательщиков, общая сумма долга которых превышала 1,4 млн. грн.