Тимошенко предлагает обменяться пакетами авиакорпораций

Премьер-министр России Владимир ПУТИН называет полезным объединение усилий РФ и Украины в отрасли авиастроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО пресс-конференции в Ялте.

«В любом случае объединение усилий в такой важнейшей и высокотехнологичной сфере, без всякого сомнения, пойдет на пользу», - сказал глава российского правительства.

Он сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО предложила обменяться «миноритарными пакетами, созданной корпорации и нашего акционерного общества ОАК – Объединенная авиастроительная корпорация России». «Мы считаем и я думаю, что это возможно», - сказал В.ПУТИН.

Вместе с тем он отметил, что Украина и Россия должны договариваться о принципах такого обмена.

В.ПУТИН заявил, что по предварительным данным, стоимость ОАК оценивается в 3 млрд. долларов. Он также отметил, что есть определенные отношения Объединенной авиастроительной корпорации России с Европейским агентством. «Там тоже выстраивается достаточно неплохая возможность взаимодействия», - сказал премьер России. В этой связи он отметил: «Нужно оценивать вклады с двух сторон, даже если они миноритарные».

«В целом мне представляется, что это движение в правильном направлении создаст хорошую базу для того, чтобы проектировать и строить самолеты, и главное, продвигать их на рынок собственных стран (Украины и России), и на рынки третьих стран», - заявил российский премьер, говоря о предложении Ю.ТИМОШЕНКО. Он сообщил, что уже дал поручение своему первому заместителю проработать это предложение.

«Я считаю, что это хорошее предложение», - отметил В.ПУТИН.