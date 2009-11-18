Две школы в Одесской области будут отапливать соломой и листьями

В двух учебных заведениях Одесской области скоро заработают экспериментальные котельные, рассчитанные на альтернативные источники топлива, сообщил ИА "МОСТ-Одесса" начальник главного управления развития инфраструктуры и энергообеспечения Олег КУРАКОВ.

В Белгород-Днестровском районе котельная одной из школ будет работать на соломенных брикетах, которые изготавливаются в Савранском районе, а в Ширяевском районе школа-интернат "Жовтень" будет отапливаться биомассой. "Для этой котельной подойдут даже опавшие листья", - отметил начальник управления.

Он также сообщил, что сейчас эти виды топлива проходят сертификацию по более 10 позициям. В частности, учитываются теплоотдача, вредные выбросы, зольность.

Кроме того, О.КУРАКОВ сообщил, что котельная "Школьная" в Белгород-Днестровиком, о запуске которой он сообщал ранее, остановлена. Причина - не был сертифицирован узел учета. Сейчас прибор демонтирован и проходит сертификацию в ОАО "Одессагаз". К вечеру специалисты обещали закончить работы, и на 19 ноября запланировано торжественное открытие котельной главой обладминистрации Николаем СЕРДЮКОМ.

В Одессе же тем временем остаются неподключенными к теплоснабжению 60 домов в центре города.