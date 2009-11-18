В Киеве поставят памятник Мазепе

До конца следующего года в Киеве на площади Славы планируют установить памятник гетману Ивану Мазепе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации с ссылкой на заместителя председателя КМДА Сергея РУДИКА.

Он сообщил, что соответствующее распоряжение мер Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал на выполнение Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «О 300-летии событий, связанных с военно-политическим выступлением гетмана Украины Ивана Мазепы и заключением украино-шведского союза», а также на выполнение соответствующих постановлений и распоряжений Кабинета министров Украины.

По словам С.Рудика, Министерство культуры и туризма вместе со столичной мэрией провели конкурс на лучший проект памятника І.Мазепі, победителем которого стал авторский коллектив в составе скульптора Анатолия КУЩА, архитекторов Руслана КУХАРЕНКО, Ильи МЕЛЬНИКОВА и Юрия ЛОСИЦКОГО.

Постамент будет выполнен из красного гранита и украшен бронзовыми рельефами.

“По замыслу авторов, скульптурную композицию гетмана Ивана Мазепы на коне дополнят рельефные изображения на постаменте, раскрывающие разносторонность фигуры гетмана. Это строительство храмов и монастырей, развитие образования и культуры в Украине, его любовь и поддержка поэзии, музыки, а также государственно-политический аспект деятельности Мазепы», – сообщил С.Рудик.

Ответственным за сооружение памятника определенно коммунальное предприятие «Дирекция реставрационно-обновительных работ».

Финансирование будет осуществляться за счет средств Стабилизационного фонда, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения функций столицы.