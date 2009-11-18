В Запорожье забили насмерть майора милиции

Сегодня ночью в Запорожье во время попытки прекращения драки погиб 35-летний майор милиции Николай Пасько.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Запорожской области, 18 ноября около 2 часов ночи в районе остановки общественного транспорта «Библиотека им. Горького» между двумя группами мужчин возникла конфликтная ситуация, которая переросла в драку.

В это же время на остановке находился Н.Пасько. По словам свидетелей, он подошел к гражданам, предъявил удостоверение работника милиции и потребовал прекратить хулиганские действия. После этого неизвестные начали бить сотрудника милиции, нанеся ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью, а затем скрылись с места происшествия.

Как отметили в ЦОС, утром сотрудники милиции задержали двоих жителей Молочанска, 1989 и 1990 г.р., и жителя Запорожья, 1991 г.р., которые обоснованно подозреваются в совершении преступления. У задержанных изъяты личные вещи погибшего. Все трое задержанных уже были ранее судимы за преступления, связанные с насилием.