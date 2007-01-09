Парламент хочет забрать у прокуратуры ряд уголовных статей (список)

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона ”О внесении изменений в статью 112 Уголовно-процессуального кодекса Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, "за" проголосовали 397 из 443 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Проектом закона предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины (ст. 112) согласно которым, изъять из подследственности следственных органов прокуратуры дела о некоторых преступлениях и отнести их к подследственности следственным органам внутренних дел, а именно преступления: преднамеренное убийство; преднамеренное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения; преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка; преднамеренное убийство при превышении пределов необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых для задержания преступника; убийство по неосторожности; доведение до самоубийства; ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей; ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником; нарушение прав пациента; незаконное проведение опытов над человеком; нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека; насильственное донорство; незаконное разглашение врачебной тайны; незаконное лишение свободы или похищение человека; изнасилование.