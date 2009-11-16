Минздрав взялся изучать осложнения пандемичного гриппа

По инициативе министра здравоохранения Украины Василия КНЯЗЕВИЧА в Минздраве создана рабочая группа для научного сопровождения и изучения заболеваний, которые сегодня наблюдаются в результате осложнений пандемичного гриппа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом сообщил во время брифинга директор Института медицины транспорта Анатолий ГОЖЕНКО.

Он отметил, что хотя статистика по заболеваемости гриппом не существенно отличается от предыдущих лет, однако смертность и тяжесть осложнений достаточно высока.

Работа научной группы базируется на анализе всей ситуации в Украине, к работе привлечены специалисты из различных регионов государства. Ученые стремятся использовать все известные науке средства для предотвращения тяжелых форм пневмонии и других заболеваний.

А.ГОЖЕНКО подчеркнул, что основной протокол, который базируется на международных рекомендациях ВОЗ, является утвержденным и действующим, но каждая эпидемия освещает осложнения, которые в разных странах имеют свои особенности. Иногда эти особенности объясняются даже сезоном года, когда происходит вспышка.

«Научная рабочая группа в большей мере анализирует механизмы осложнений», - подчеркнул он. В дополнение основного протокола научная группа надеется разработать предложения по более эффективному лечению осложнений. Это будут дополнения к базовой терапии.