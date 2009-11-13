Из-за пожара на военном складе произошел взрыв на АЗС

В Ульяновске (Российская Федерация) из-за пожара на военном складе произошел взрыв на автозаправочной станции (АЗС), куда попал один из снарядов, передает корреспондент РосБизнесКонсалтинга с места событий. Данные о жертвах пока не поступали.

Ранее сообщалось, что, по неофициальным данным, два снаряда, разорвавшиеся при пожаре на военном складе в Ульяновске, попали в крупные торговые центры в Заволжском районе города. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, сегодня в Ульяновске в 15:50 по местному времени в результате взрывов боеприпасов произошел пожар на территории военных складов Военно-морского флота РФ. По последним данным, в результате инцидента погибли 2 человека, 7 ранены. По другим данным, в больницы обратились 20 человек, 10 из них госпитализированы.

Пожар уже локализован. Угрозы перехода пламени на другие склады нет. По данным оперативного штаба, на месте взрыва спасены 43 военнослужащих арсенала, которые находились на территории военного склада. Люди были выведены из бомбоубежища после того, как пожар был частично локализован.

По данным Следственного комитета при прокуратуре РФ, "на территории воинской части N34236, расположенной по улице Академика Павлова в Ульяновске, в результате нарушения правил обращения с боеприпасами, взрывчатыми веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, а также неисполнения должностными лицами контролирующих органов своих должностных обязанностей, произошли многочисленные взрывы, повлекшие по неосторожности смерть не менее двух человек, уничтожение военной техники и иные тяжкие последствия".

Спасатели не исключают, что на месте пожара в Ульяновске в убежищах военного склада могут оставаться люди. В настоящее время данную информацию с помощью бронетехники проверяют работающие на месте происшествия сотрудники МЧС. Если будет установлено, что людей в убежищах нет, на данной бронетехнике ближе к очагу возгорания будут доставлены пожарные.