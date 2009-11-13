В днепропетровских супермаркетах подешевели лимоны, апельсины, чеснок и лук, цены на которые возросли из-за эпидемии гриппа.

Как сообщили УНИАН в Департаменте потребительского рынка и сферы услуг Днепропетровского городского совета, лимоны продаются по цене 14-22 грн. за 1 кг. В начале текущей недели их стоимость достигала 32 грн. за 1 кг.

Чеснок продается по 26-37 грн. за 1 кг против 45 грн.

На 5 грн. подешевели апельсины – до 17 грн. за 1 кг.

Лук стоит, в среднем, 3,7 грн. вместо 6 грн. за 1 кг.

В департаменте потребительского рынка убеждены, что ажиотажные цены на данные товары должны еще уменьшиться.