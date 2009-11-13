Подешевели лимоны, апельсины, чеснок и лук
22:14, 13 ноября 2009Общество
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Сообщение из Днепропетровска
В днепропетровских супермаркетах подешевели лимоны, апельсины, чеснок и лук, цены на которые возросли из-за эпидемии гриппа.
Как сообщили УНИАН в Департаменте потребительского рынка и сферы услуг Днепропетровского городского совета, лимоны продаются по цене 14-22 грн. за 1 кг. В начале текущей недели их стоимость достигала 32 грн. за 1 кг.
Чеснок продается по 26-37 грн. за 1 кг против 45 грн.
На 5 грн. подешевели апельсины – до 17 грн. за 1 кг.
Лук стоит, в среднем, 3,7 грн. вместо 6 грн. за 1 кг.
В департаменте потребительского рынка убеждены, что ажиотажные цены на данные товары должны еще уменьшиться.
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