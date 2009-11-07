За последние сутки от пневмонии умерло 5 человек на Прикарпатье

На Прикарпатье от вирусной пневмонии умерли 22 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сегодня сообщила заместитель начальника Главного управления здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Зоя ЦИХОНЬ.

По ее словам, за последние сутки умерли 5 человек, среди которых 19-летняя женщина, которая вчера родила ребенка. Ребенок жив.

В то же время, З.ЦИХОНЬ отметила снижение темпов распространения заболеваемости. «В сравнении с вчерашним днем заболело почти на 1,5 тысячи меньше людей, - сказала заместитель начальника Главного управления здравоохранения. – В четыре раза уменьшилась госпитализация больных».

Она сообщила также, что есть случаи, когда люди умерли, лечась от пневмонии, но имели при этом сопутствующие заболевания, из-за чего их состояние осложнилось.