Глава Ассоциации инфекционистов предостерегает от вакцинации

Председатель Ассоциации инфекционистов Украины, профессор Тернопольского медицинского университета Михаил АНДРЕЙЧИН предостерегает, что во время эпидемии прививки делать нецелесообразно и даже рискованно.

Как отметил он во время пресс-конференции, в период эпидемии есть риск, что на инфекцию, которая уже имеет место в организме в состоянии инкубации, может наслоиться раздражение иммунной системы, вызванное прививкой. “В результате возможны нежелательные результаты”, – сказал М.АНДРЕЙЧИН. Он также сказал, что “на фоне роста заболеваемости ОРВИ прививки могут дать больший процент реакции”. Поэтому, отметил председатель Ассоциации инфекционистов Украины, специалисты на время эпидемии советуют воздержаться от прививки.

Он также сообщил, что инкубационный период гриппа длится от суток до 7 суток. Если человеку делают прививку, то чтобы выработался иммунитет, нужно не менее 2 недель, хотя некоторые, по его словам, допускают и 10 дней. “Соответственно, если кто-то гарантирует человеку, что в ближайшие 7 дней он будет находиться в условиях, в которых абсолютно исключается заражение, а затем дает еще 10 дней своеобразной изоляции, которая исключает заражение, – тогда прививайте этих людей. Но подпишитесь, дайте гарантии”, – сказал М.АНДРЕЙЧИН.