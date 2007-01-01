Отменен запрет на импорт старых автомобилей

В Украине отменен запрет на импорт автомобилей, возраст которых превышает 8 лет

С первого дня 2007 года в Украине отменен запрет на импорт автомобилей, возраст которых превышает 8 лет. Вместо этого внедрен высокий налог на их регистрацию, сообщает “Немецкая волна”.

Подписанный Президентом Украины перед новым годом закон относительно изменения порядка регистрации импортных транспортных средств, по оценкам экспертов, формально согласовывает украинское законодательство с нормами Всемирной торговой организации. В то же время, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег НАЗАРЕНКО скептически отнесся к прогнозу представителей Минэкономики относительно снижения пошлины на импортные автомобили до 10 процентов сразу после вступления Украины в ВТО. Эксперт считает, что правительство, в целом, проводит успешные переговоры с руководством ВТО относительно длительного переходного периода для украинского автостроительства, который будет достаточным для развития производства автомобилей в Украине и выхода на внешние рынки сбыта. А, следовательно, отмечает О.НАЗАРЕНКО, действие нового закона об изменении порядка регистрации транспортных средств и пошлины на импортные автомобили в размере двадцати пяти процентов будет сохраняться на протяжении этого переходного периода.