Во время эпидемии пенсионерам лучше не видеть чиновников

С целью предотвращения распространения гриппа и острых респираторных заболеваний Министерство труда и социальной политики Украины просит граждан воздержаться от посещения управлений труда и социальной защиты населения, отделений Пенсионного фонда и других учреждений

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины, личный визит можно отсрочить ввиду того, что заявление со всеми необходимыми документами для назначения (пересчета) пенсий, государственной социальной помощи и субсидий можно посылать по почте. Днем обращения в данном случае считается день отправки заявления.

В министерстве напомнили, что пенсия по возрасту назначается со дня, наступающего за днем достижения пенсионного возраста, если обращение за пенсией состоялось не позже трех месяцев со дня достижения человеком пенсионного возраста. Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если обращение за пенсией состоялось не позже трех месяцев со дня установления инвалидности. Пенсия в связи с потерей кормильца назначается со дня, который наступает за днем смерти кормильца, если обращение о назначении такого вида пенсии поступило на протяжении 12 месяцев со дня смерти кормильца.

Относительно пересчета назначенной пенсии, то в случае возникновения права на повышение пенсии - с первого числа месяца, в котором пенсионер обратился за пересчетом пенсии, если соответствующее заявление со всеми необходимыми документами подано им до 15 числа включительно, и с первого числа следующего месяца, если заявление со всеми необходимыми документами подано им после 15 числа.

Министерство обращает внимание на то, что в случае изменения группы инвалидности пенсия в новом размере выплачивается со дня изменения группы инвалидности; изменение размера пенсии в связи с потерей кормильца или прекращение ее выплаты членам семьи осуществляется с первого числа месяца, наступающего за месяцем, в котором сложились обстоятельства, повлекшие изменение размера или прекращение выплаты пенсии; жилищные субсидии при исключительных обстоятельствах, в частности болезни, могут назначаться со дня возникновения права, но не более чем за три месяца до обращения за их назначением, а субсидии на отопительный период - на протяжении двух месяцев с его начала; государственная помощь семьям с детьми и малообеспеченным семьям назначается с месяца обращения, если на протяжении месяца со дня подачи заявления будут поданы все необходимы документы.

В случае отсутствия неотложной необходимости посещать социальные учреждения, Минтруда советует гражданам получать все необходимы консультации по телефону, а также при помощи других средств связи.