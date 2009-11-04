20 жителям поставлен диагноз "грипп" в Запорожской области

В Запорожской области 20 местным жителям, обратившимся за медицинской помощью, поставлен диагноз "грипп".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской ОГА со ссылкой на начальника облуправления здравоохранения Наталью МОТОВИЦУ, по состоянию на сегодня за медицинской помощью обратилось 1 тыс. 525 жителей региона. «1 тыс. 505 поставлен диагноз "ОРВИ", у 20 – «грипп», – сообщили в пресс-службе.

В то же время, в Запорожской ОГА отметили, что медики не опасаются за жизни пациентов. "Тяжело больных нет", - заверили в пресс-службе.

Согласно официальным данным, на сегодня в Запорожской области не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом А/H1N1.