20 жителям поставлен диагноз "грипп" в Запорожской области
00:02, 04 ноября 2009Общество
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... и 1505 - ОРВИ
В Запорожской области 20 местным жителям, обратившимся за медицинской помощью, поставлен диагноз "грипп".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской ОГА со ссылкой на начальника облуправления здравоохранения Наталью МОТОВИЦУ, по состоянию на сегодня за медицинской помощью обратилось 1 тыс. 525 жителей региона. «1 тыс. 505 поставлен диагноз "ОРВИ", у 20 – «грипп», – сообщили в пресс-службе.
В то же время, в Запорожской ОГА отметили, что медики не опасаются за жизни пациентов. "Тяжело больных нет", - заверили в пресс-службе.
Согласно официальным данным, на сегодня в Запорожской области не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом А/H1N1.
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