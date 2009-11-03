Тимошенко велела платить медикам сверхурочные

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству здравоохранения разработать механизм выплаты компенсации медработникам, которые работали сверхурочное рабочее время на лечении больных гриппом и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Ю.ТИМОШЕНКО дала сегодня на совещании в Ивано-Франковске, на котором рассматривалось состояние эпидемиологической ситуации в Ивано-Франковской области.

Инициировал этот вопрос на совещании городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «мы поддерживаем ваше предложение о дополнительной оплате медработникам, которые лечили больных в сверхурочное рабочее время. Это новая идея, которая высказана сегодня впервые».

«Я поручаю Министерству здравоохранения разработать механизм выплаты денег, и как правильно составить табели на их оплату и этот механизм применить во всех медицинских заведениях Украины, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, - но это должно касаться лишь тех, кто лечит больных гриппом, ОРВИ и пневмонию».

Ю.ТИМОШЕНКО пообещала участникам совещания, учесть все высказанные предложения и эти предложения будут отображены в соответствующем правительственном постановлении.