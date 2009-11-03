На завтра синоптики обещают снег

На среду, 4 ноября, в Украине прогнозируют небольшой снег.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра облачно с прояснениями. В западных, восточных областях пройдет небольшой снег и мокрый снег, днем в южной части - мокрый снег с переходом в дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в западных областях и южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах - до 10° мороза, в Закарпатье и побережье морей - местами 0-5° тепла; днем - от 1° мороза до 4° тепла, в южных областях и на крайнем западе страны - 2-7° тепла, в Крыму - до 12°.

В Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 2-7° мороза, днем - от 1° мороза до 4° тепла.

По г. Киеву облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 3-5° мороза, днем - 0-2° тепла.