ООН: ежегодно от пневмонии умирают 2 млн детей

ООН начинает кампанию по сбору 39 млрд долларов в течение следующих шести лет для того, чтобы спасти миллионы детей, умирающих от пневмонии, сообщает Би-Би-Си.

Каждый год пневмония убивает около двух миллионов детей в возрасте до пяти лет.

Это больше, чем число жертв от малярии, кори и СПИДа вместе взятых.

ООН заявляет, что бороться с пневмонией не так дорого и не так сложно.

Еще в 2000 году была разработана вакцина специально для детей.

98% всех детских смертей от пневмонии имеют место в развивающихся странах.