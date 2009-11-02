ООН: ежегодно от пневмонии умирают 2 млн детей
07:43, 02 ноября 2009Общество
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Нужно 39 млрд. долларов
ООН начинает кампанию по сбору 39 млрд долларов в течение следующих шести лет для того, чтобы спасти миллионы детей, умирающих от пневмонии, сообщает Би-Би-Си.
Каждый год пневмония убивает около двух миллионов детей в возрасте до пяти лет.
Это больше, чем число жертв от малярии, кори и СПИДа вместе взятых.
ООН заявляет, что бороться с пневмонией не так дорого и не так сложно.
Еще в 2000 году была разработана вакцина специально для детей.
98% всех детских смертей от пневмонии имеют место в развивающихся странах.
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