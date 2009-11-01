Врачи уверяют, что гриппа в Киеве нет

Главный государственный санитарный врач Киева Александр ПОНОМАРЕНКО заявляет, что в столице по состоянию на утро 1 ноября не зафиксировано ни одного больного гриппом.

Об этом А.ПОНОМАРЕНКО сообщил сегодня во время телемарафона на ТРК “Киев” по поводу ситуации с заболеваемостью в Украине гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

“Грипп на утро сегодняшнего дня в Киеве не установлен. Я это подтверждаю”, - сказал главный санврач столицы.

По его словам, в последние двое суток увеличилось количество обращений киевлян в медицинские учреждения с симптомами гриппа и ОРВИ - до 6 тысяч обращений в сутки.

При этом А.ПОНОМАРЕНКО заметил, что среди них много обращений, которые носят практически консультативный характер и вызваны паникой среди населения в связи с ситуацией с распространением гриппа в Украине.

Как проинформировал главный санврач города, эпидпорог на сегодняшний день Киев не преодолел, то есть количество больных меньше, чем 23 тысячи человек.

На сегодняшний день в столице госпитализировано около 120 человек, но лабораторные исследования не выявили в них вируса гриппа. Установлено, что в 4-5% случаев это вирус парагриппа, около 8% - аденовирусы, остальные – ОРВИ, сообщил А.ПОНОМАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 30 октября А.ПОНОМАРЕНКО заявил, что в столице зафиксировано 16 тыс. 763 больных ОРВИ, что на 20% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. По его словам, ожидается, что столица преодолеет эпидпорог (больных будет свыше 23 тысяч 250 человек) к понедельнику, 2 ноября.

Согласно информации главного санитарного врача города, наибольший уровень заболеваемости наблюдается среди студентов, и за последнюю неделю он возрос вдвое. Незначительный рост заболеваемости - среди школьников, поскольку сейчас продолжаются каникулы. Также незначительный рост зафиксирован в дошкольных заведениях.