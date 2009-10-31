Погода на завтра: холодно, без осадков

Завтра в Украине сохранится холодная погода без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 1 ноября будет холодная погода без существенных осадков, лишь в Крыму и Приазовье местами небольшие осадки, гололед. Температура ночью 3-8° мороза, на севере Левобережья и в Карпатах до 10° мороза, в Крыму и на побережье морей 0-5° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье, в Крыму и в Одесской области 2-7° тепла, в Карпатах 2-7° мороза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южной и восточной части, северо-восточный, в Крыму и Приазовье местами порывы 17-22 м/с.

В Киевской области завтра сохранится холодная без существенных осадков погода с температурой ночью в Киеве 4-6° мороза, днем 0-2° тепла; по области ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.