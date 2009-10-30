Нет и лекарств, но нет эпидемии в Луганске

В аптеках Луганской области исчезли профилактические средства против гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, утром еще можно было купить наиболее популярные медикаменты – арбидол, амизон и другие, однако под вечер их уже не было. Марлевые маски, Оксолинова мазь исчезли еще раньше.

В то же время в области наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Еженедельно в области заболевает 10 тыс. человек, из них более половины – дети в возрасте до 14 лет. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный санитарный врач Луганской области Анатолий ДОКАШЕНКО.

По его словам, за последнюю неделю октября ОРВИ заболели 9 тыс. 52 человека, интенсивный показатель составляет 39,3 человека на 10 тыс. населения.

Среди детей в возрасте до 14 лет интенсивный показатель – 207,2 случая на 10 тысяч человек.

На этой неделе заболели 5 тыс. 545 детей, это – 61,3% от общего количества инфицированных.

А.ДОКАШЕНКО отметил, что в течение недели госпитализированы 446 лиц, что составляет 4,9% от общего количества заболевших. В основном это дети в возрасте до 17 лет.

Однако, по словам главного санврача области, эпидемический недельный порог в Луганской области в целом не превышен.

В регионе согласно распоряжению главы облгосадминистрации Александра АНТИПОВА закрыты детские дошкольные учреждения, в которых на сегодня нет отопления. Также ограничено проведение массовых мероприятий в работающих детсадах и школах.

Ситуация с заболеваемостью школьников находится на постоянном контроле, и в случае активизации эпидпроцесса будут приняты дополнительные карантинные меры, сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации.