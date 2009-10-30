Порошенко обсудил с послом Индии обеспечение Украины лекарствами
А также ряд экономических направлений
Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО обсудил с послом Республики Индия в Украине Дебабратом САХУ вопросы предоставления Индией помощи в обеспечении Украины необходимыми медицинскими препаратами с целью предотвращения дальнейшего распространения эпидемии гриппа и ОРВИ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. Была отмечена особая важность интенсификации политического диалога на высоком уровне.
Состоялся обмен мнениями относительно перспектив дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено сотрудничеству в топливно-энергетической, металлургической, машиностроительной, химической, космической, аграрной сферах, а также в области высоких технологий и совместных исследований космоса в мирных целях.