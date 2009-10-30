Банк "Надра" намерен судиться с жителями "Чайки"

Жители жилого комплекса «Чайка» в Киеве и его застройщики обеспокоены действиями банка «Надра» в отношении заемщиков банка.

Об этом сообщил директор юридического департамента застройщика «Чайки» Тимофей НЫЧ во время пресс-конференции.

«В октябре нынешнего года банк «Надра» уведомил нас о том, что собирается подать судебный иск на погашение кредитов физических лиц, которые брали кредит на покупку жилья на «Чайке», к застройщику комплекса компании «Укргаз». Временная администрация банка неоднократно заявляла, что инвесторы «Чайки» являются недобросовестными заемщиками. Однако это не соответствует действительности», - заявил Т.НЫЧ.

Он отметил, что в июне 2006 года ООО «Укргаз» заключил с КБ «Надра» договор на кредитование строительства жилого комплекса «Чайка» на сумму 680 млн. грн. Банк потребовал эксклюзивное право на кредитование покупателей недвижимости на «Чайке», а также на обслуживание счетов застройщика и подрядчиков, добавил Т.НЫЧ.

«Когда в мае 2008 года банк прекратил кредитование физлиц, мы сразу же погасили большую часть кредита, 99,9%, чтобы объект оставался у него в залоге. Мы понимали, что, имея большой кредитный портфель, банк должен иметь залог», - отметил Т.НЫЧ.

«Иск еще не предъявлен, но, как нам кажется, план действий банка таков: банк знает, что сейчас происходит погашение облигаций серии «Б» на вторую очередь застройки, которое должно закончиться 2 ноября 2009 года. Все ценные бумаги аккумулированы на счетах физлиц в банке «Надра». Они находятся в залоге. Банк блокирует эти счета, не выпуская облигации для погашения. Действия банка в отношении застройщика можно расценить как шантаж – если облигации не будут погашены, наступает технический дефолт», - подчеркнул юрист.

По его словам, сейчас банк настаивает на том, что он не получает платежей по кредитному портфелю. «Это неправда. Большая часть заемщиков выплачивает кредит. Банк же в одностороннем порядке изменил условия кредитования. Это является прямым нарушением Закона Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» от 25.12.2008 года, которым запрещено изменять договора, разрывать их, а также требовать возмещения убытков и возврата денег по договорам до 2012 года».

«Мы считаем, что некорректно пытаться возместить свои коммерческие риски за счет застройщика. Но мы понимаем, что банк находится в стадии восстановления своих активов. Поэтому предложили администрации начать переговоры, чтобы урегулировать конфликт без суда», - отметил в свою очередь вице-президент ООО “Укргаз” Алексей КУЛАГИН.

По его словам, жители «Чайки», обеспокоенные агрессивными действиями их кредитора, банка «Надра», обратились за помощью в Антирейдерский Союз предпринимателей Украины.

Со своей стороны директор Антирейдерского Союза Андрей СЕМИДИДЬКО сообщил, что Союз принял решение поддержать жителей «Чайки», потому что в отношениях с банком «Надра» они исчерпали все возможности договориться мирным путем. «Причем жители «Чайки», они же заемщики банка «Надра», являются в большинстве своем представителями среднего класса. Складывается впечатление, что банк не хочет партнерских отношений со своими нынешними и будущими клиентами», - отметил А.СЕМИДИДЬКО.

Как сообщал УНИАН, вице-президент банка «Надра» Юрий ДАНИЛЬЧЕНКО от имени временного администратора банка заявлял, что «банк на 100% профинансировал строительство квартир жилого комплекса «Чайка».

В то же время, по его словам, компания «Укргаз» не выполнила свои обязательства перед инвесторами, заемщиками банка, сорвав сроки завершения строительства. «На данный момент у «Надра Банка» есть серьезные опасения, что строительство объекта не будет завершено… Большинство инвесторов-физических лиц, опасаясь, что компания так и не завершит строительство жилья, перестали обслуживать взятые в банке кредиты. Их задолженность составляет 210 млн. грн. По этой же причине банк ведет переговоры с руководством компании «Укргаз» о необходимости предоставить банку дополнительные виды залога», - сказал он.