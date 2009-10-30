Минздрав рекомендует прекратить работу всех учебных заведений

Министерство здравоохранения с целью минимизации влияния эпидемии вируса гриппа А/H1N1 на состояние здоровья населения и национальную безопасность государства предлагает прекратить работу учебных заведений всех уровней.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

Также министерство рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий и работу заведений и учреждений, где скапливается на длительное время население (компьютерные залы, развлекательные учреждения и тому подобное);

Кроме того, Минздрав подчеркивает необходимость усилить противоэпидемические режимы в аэропортах, на вокзалах, в метрополитене, транспортных средствах, на рынках, предприятиях торговли, общественного питания, на производстве.

Считает Минздрав необходимым продолжить проведение прививок против сезонного гриппа контингентов риска.

По данным пресс-службы, в Украине предусмотрено около 20,5 тыс. инфекционных коек (из которых 42% - боксованные) и 30,5 тыс. могут быть перепрофилированы.

Выделены специализированные палаты для размещения больных и лиц с подозрением на новый грипп А(H1/N1) - Калифорния, разработаны планы перепрофилирования коек в других отделениях для развертывания госпитальных баз на случай эпидосложнений.

Также Минздрав предлагает органам исполнительной власти: ввести в действие комплексные планы по проведению противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий, предусмотреть выделение дополнительных ассигнований на эти цели; ввести в действие план перепрофилирования стационаров для госпитализации больных с гриппом, вызванным высокопатогенным вирусом, и подозрительных на это заболевание. Кроме того, рекомендуется предусмотреть выделение дополнительного специализированного автотранспорта для перевозки больных, средств связи, создание запаса лекарственных препаратов для профилактики и лечения больных, дезинфекционных средств и медицинского оборудования, обеспечения, при необходимости, охраны.

Просит министерство и проводить широкую санитарно-просветительскую работу среди населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций и обеспечить вирусологические лаборатории оборудованием, питательными средами, тест-системами для диагностики острых респираторных вирусных инфекций и гриппа типа А/H1N1/Калифорния/04/09.