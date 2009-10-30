Среди госпитализированных 2341 укранцев почти половина - дети

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 30 октября 2009 года количество заболевших в Украине составило 81 тысячу 487 человек, среди которых 33,5 тысяч детей. Госпитализированы всего 2341 человек, из них 1100 детей. Имеют место 33 смертельных случая.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии министра здравоохранения Украины Василия КНЯЗЕВИЧА относительно ситуации, сложившейся в результате распространения вируса А/H1N1 Калифорния в Украине.

Министр отмечает, что в октябре 2009 года в западных областях Украины, а именно - в Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой - резко осложнилась эпидемическая ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями.

Особенно обострилась ситуация с 19 октября в Тернопольской области, в которой зарегистрировано около 30 тысяч больных.