Как украинцы относятся к введению «прививочных паспортов» (опрос)

Украинцы против введения "прививочных паспортов". Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса на тему "Иммунопрофилактика в Украине", проведеного Институтом Горшенина.

Эксперты Института Горшенина обращают внимание, что большинство украинцев (61,5%) негативно относятся к тому факту, что Верховная Рада приняла Закон "Об утверждении Общегосударственной программы иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней на 2009 - 2015 годы", который обязывает их делать прививки. При этом, "крайне негативно" относятся к этому закону 48,4%, а 13,1% - "скорее негативно".

Менее четверти опрошенных (24,3%) затруднились обозначить свою позицию по данному поводу, говорится в собщении института, переданном агентству УНИАН.

Подавляющее большинство граждан (82,9%) не поддерживают решение Верховной Рады о принятии закона, согласно которому детей не будут принимать в детские сады и школы без прививочного паспорта.

Противоположную точку зрения высказали только 6,7% респондентов, а каждый десятый опрошенный (10,4%) затруднился с оценкой данного решения ВР.

Около трети украинцев (35,9%) затруднились ответить на вопрос о том, улучшится ли их здоровье вследствие принятия нового закона и введения прививочных паспортов. Более четверти опрошенных (28,4%) считают, что в сфере иммунопрофилактики ничего не изменится, поскольку прививочные паспорта будут покупаться, а около четверти респондентов (25,4%) заявили, что здоровье людей, вероятнее всего, ухудшится из-за некачественных вакцин или их побочных эффектов.

Только каждый десятый респондент (10,3%) верит в то, что, в результате принятия нового закона, своевременной вакцинации, здоровье людей улучшится.

Телефонный опрос на тему "Иммунопрофилактика в Украине" был проведен Институтом Горшенина с 26 по 28 октября 2009 г.

Всего, согласно случайной выборке, было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины.

Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов.

Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.