Охранники Киевского СИЗО погорели на оказании «курьерских услуг»

Прокуратура столицы возбудила уголовные дела в отношении двух инспекторов отдела режима и охраны Киевского следственного изолятора, которые предоставляли "курьерские услуги" заключенным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как отметили в пресс-службе, один из охранников 26 октября был задержан своими коллегами при попытке пронести на территорию СИЗО передачу для одного из осужденных. В картонной коробке, которую нес охранник, обнаружено 9 мобильных телефонов из сим-картами, зарядные устройства, три медицинских шприца, 18 игл к ним, а также пакетики с веществами непонятного происхождения.

Сотрудники Института специальной техники и судебных экспертиз СБУ провели экспресс-анализ содержания этих пакетов. Согласно выводам экспертизы, они могут содержать тетрагидроканабинол, кокаин, метадон и героин.

Задержанный охранник объяснил, что все эти вещи он за вознаграждение должен был передать одному из осужденных для дальнейшего распространения среди заключенных.

Несколько дней назад при аналогичных обстоятельствах была задержана женщина-охранник, которая так же получила два пакета для передачи заключенным. При экспресс-анализе их содержания обнаружены конопля и амфетамин.

Прокуратурой Киева в действиях двух охранников СИЗО установлены признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.364 и ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, совершенное работником правоохранительного органа, а также незаконная перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).