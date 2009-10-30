5 жителей Дрогобыча умерли от вируса, действующего молниеносно

Пять жителей Дрогобыча и района умерли вследствие действия неизвестного вируса, повлекший молниеносную и острую форму пневмонии, что обычно является невозможным.

Об этом корреспонденту УНИАН на условиях анонимности сообщили двое медиков из Дрогобыча с более 20-ти и 35-летним стажем работы.

Оба врача отметили, что не наблюдали в своей практике случаев такого молниеносного действия вируса, которому не могли противодействовать самые сильные антибиотики.

По данным собеседников агентства, легкие умерших были настолько поражены, если бы они хронически болели пневмонией, а большинство умерших это молодые люди.

«Никто не знает, что делается», - сказала УНИАН работник городской больницы, выразив мнение, что, скорее всего, это действие какого-то нового неизвестного вируса.

Собеседник агентства заверила, что врачи оказывали профессиональную помощь больным, в том числе, обеспечивали их всеми необходимыми лекарствами, что, однако, не приводило к выздоровлению.

«Это сильная инфекция, с которой, когда она попадает в организм, невозможно справиться : три дня и человек погибает», - сказала она.

По данным медиков, среди умерших - трое молодых людей в возрасте 26-27 лет, один 11-летний ребенок и 40-летний мужчина.

Работник городской поликлиники также сказала УНИАН, что, скорее всего, причиной смертей является какой-то неизвестный вирус.

Она заметила, что, как правило, за весь период сезона повышенного риска заболевания гриппом в регионе умирало 1-2 человека.

«Никто ничего не знает», - описала она ситуацию с больными.

Она также выразила мнение, что вирус имеет действие, похожее на СПИД, который ослабляет иммунитет. «Что-то убивает иммунитет», - сказала медик.

Работник городской больницы также назвала неадекватным диагноз причины смертей - "послегрипповые осложнения", подчеркнув, что они могут наступать после того, как человек проболел некоторое время.

"Грипп может дать осложнение на почки, например, но это позже - после болезни", - заметила она.

В то же время, смертельные случаи в Дрогобыче были зафиксированы буквально после нескольких дней после того, как больной попадал в больницу.

Одна из собеседниц также сообщила, что тело одного из умерших планировалось забрать на вскрытие во Львов.

Как сообщал УНИАН, по официальным данным, во Львовской области в октябре умерли от пневмонии 10 человек, 5 из которых - в Дрогобыче и районе.

Сегодня министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ сообщил, что в Украине подтверждены случаи заболевания высокопатогенным гриппом А/H1N1.