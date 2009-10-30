Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН удивлен заявлением и.о. министра финансов, который рекомендует Кабмину не выполнять закон о повышении соцстандартов, если его подпишет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня журналистам на пресс-конференции в Кременчуге Полтавской области.

«Он заявил, что будет рекомендовать Кабмину не выполнять закон. Кто он такой? В таком случае, нужно рекомендовать Генпрокуратуре привести его в сознание. Вот еще большой начальник», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году в Украине Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что упомянутый закон будет ветирован Президентом Украины.

Вчера, 28 октября, Президент заявил, что не будет ветировать закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».