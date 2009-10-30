Донецкий облсовет просит Ющенко и Тимошенко вмешаться

Донецкий областной совет просит руководство страны – Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО - вмешаться в решение проблемы и не допустить остановки водоснабжения региона.

Сегодня на пресс-конференции глава Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК в присутствии журналистов подписал соответствующие письма-обращения к президенту и премьер-министру страны. «Вынуждены обратиться к Вам из-за нежелания правительственных структур решать вопросы обеспечения стабильного функционирования систем жизнеобеспечения области», - говорится в обращениях. И объясняется, что в ближайшее время коммунальному предприятию «Компания «Вода Донбасса», которое имеет на балансе единственный источник обеспечения водой Донецкой области – канал «Северский Донец – Донбасс», из-за задолженности за потребленную электроэнергию грозит арест всех банковских счетов, согласно решению Хозяйственного суда Донецкой области по искам ОАО «Донецкоблэнерго». Такие действия парализуют работу компании, ставят под угрозу обеспечение региона водой и, как следствие, создают угрозу работы промышленности, говорится в письмах.

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», а также постановлением Кабинета министров Украины от 5.03.2009 г. (№193) было предусмотрено проведение расчетов коммунальных предприятий за энергоносители за счет субвенции госбюджета с разницей в тарифах, что в условиях экономического кризиса является целесообразным и оправданным.

Применение такого механизма расчета позволяло, в первую очередь, водоснабжающим предприятиям, стабилизировать свое финансовое положение и обеспечить постоянную работу, в том числе другим предприятиям реального сектора региона. Только для коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» это больше 300 млн. грн. Однако, Минтопэнерго Украины, НКРЭ, ОАО «Донецкоблэнерго» категорично отказали в решении указанных вопросов и спровоцировали образование в регионе экологической, экономической и социальной напряженности.

Задолженность, которая возникла в Компании по расчетам ОАО «Донецкоблэнерго» за использованную электроэнергию, можно было бы погасить субвенцией из госбюджета с разницей в тарифах, но нежелание ОАО «Донецоблэнерго» и определенных правительственных структур не позволили это сделать.

А.БЛИЗНЮК подчеркнул, что сегодня КП «Компания «Вода Донбасса» находится в труднейшей финансовой ситуации, которая сложилась по независящим от деятельности предприятия причинам. Действующие тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения не соответствуют их реальной себестоимости. Например, в настоящее время тариф для населения возмещает чуть более 50% затрат на услуги муниципального водоснабжения и около 74% затрат на услуги водоотведения, а для свободных горводоканалов возмещает 87,3% фактических затрат. И, как следствие, предприятием за 9 месяцев получено убытков на сумму 69,4 млн. грн. Нехватка оборотных средств сказывается на расчетах с поставщиками, в первую очередь с энергетиками, так как на предприятии «Вода Донбасса» энергоемкое производство (поднимается вода на высоту 250 м) – в составе себестоимости энергозатраты составляют более 57%.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что по состоянию на 1 октября 2009 года было принято судебных решений по взысканию с Компании «Вода Донбасса» 253,2 млн. грн. в пользу ОАО «Донецкоблэнерго» и аресту счетов компании.

По словам А.БЛИЗНЮКА, такие действия парализуют работу предприятия и ставят под угрозу водоснабжение и водоотведение региона. Потому что Компания «Вода Донбасса» не в состоянии будет приобрести реагенты для обеззараживания воды, горюче-смазочные материалы для автотехники при выезде на аварии и для подвоза работников на фильтровальные и насосные станции, выплачивать заработную плату (численность работников почти 11 тыс. человек), производить оплату за охранные услуги т. д.

Все это, как следствие, ставит под угрозу работу таких гигантов промышленности, как ОАО «ММК им. Ильича», ОАО «Азовсталь», ОАО «Азовмаш», ОАО «Донецксталь», ОАО «Авдеевский коксохимзавод» и др.

«Если эти счета будут арестованы, то завтра же прекратится работа канала, работа промышленности, всех предприятий, кроме тех, кто имеет свое автономное водообеспечение, прекратится вообще обеспечение водой системы жилищно-коммунального хозяйства. В том числе остановится подача воды на котельные и отопительный сезон не начнется. Область будет просто парализована», - повторил А.БЛИЗНЮК.

Он подчеркнул, что уже многократно обращался к руководству страны по данной проблеме, но ситуация осталась не разрешенной.

«Не желание проведения расчетов нацелено на возможность полного паралича финансово-хозяйственной деятельности предприятия «Вода Донбасса» и искусственного доведения ситуации в области к экологическому, экономическому и социальному коллапсу – остановки предприятий, остановки водоснабжения населенных пунктов с катастрофическими последствиями», - сказано в письмах-обращениях.