Вице-премьер Украины про ЕС и кризис

Вице-премьер-министр Украины по международной и европейской интеграции Григорий НЕМЫРЯ заявляет, что Украина нуждается в большем сотрудничестве с ЕС в вопросе преодоления экономического кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом вице-премьер заявил украинским журналистам после завершения саммита Европейской народной партии, в котором он принимал участие по поручению премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

“Я выразил позицию украинской стороны, что Украина чувствует себя не просто одной из участниц выхода из кризиса, но и нуждается в большем сотрудничестве, большем понимании со стороны европейских стран”, - сказал он.

Вице-премьер отметил, что сейчас, когда в ЕС начинается дискуссия относительно стратегии выхода из кризиса, для Украины очень важно быть участницей этой дискуссии.

“Тот способ, который будет избран, как в ЕС, так и в других потенциальных точках роста глобальных, он во многом повлияет и на способ выхода Украины из кризиса, потому что Украина является экспортно-ориентированной страной, и те инструменты, которые будут внедрены, или не внедрены здесь в ЕС, будут иметь непосредственное отношение и к темпам, и к качеству выхода из кризиса, и к темпам экономического роста в Украине”, - отметил Г.НЕМЫРЯ.