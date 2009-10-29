Адвоката Лаптиева отстранили от защиты Пукача

Руководство Генеральной прокуратуры Украины отстранило адвоката Николая ЛАПТИЕВА от защиты Алексея ПУКАЧА.

Об этом УНИАН сообщила адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

"Вчера вечером Николай ГОЛОМША (заместитель генпрокурора - УНИАН) сказал мне, что полномочия адвоката ЛАПТИЕВА прекратили, и ПУКАЧ выбрал себе другого адвоката в качестве своего защитника", - сказала она.

В то же время В.ТЕЛИЧЕНКО пока еще не знает фамилию этого человека, но отметила, что раньше этот защитник участие по делу об убийстве Георгия Гонгадзе не принимал.

Как сообщал УНИАН, ранее Генпрокуратура вопреки нормам УПК отказала В.ТЕЛИЧЕНКО в требовании заменить адвоката А.ПУКАЧА - Н.ЛАПТИЕВА, который защищал в суде одного из убийц Г.Гонгадзе Александра ПОПОВИЧА.

По словам В.ТЕЛИЧЕНКО, это не было сделано даже после разъяснения Института государства и права им. Корецкого НАН Украины, в котором подчеркивалось, что «орган досудебного следствия при назначении защитника ПУКАЧА А.П. как обвиняемого в совершении убийства Г.Гонгадзе должен строго соблюдать требования ч.ч.2 и 3 ст. 61 УПК Украины. Следовательно, ПУКАЧУ А.П. должен быть назначен защитник, который по данному делу не оказывал юридическую помощь лицам, интересы которых противоречат интересам ПУКАЧА А.П. Адвокат, который ранее осуществлял защиту ПОПОВИЧА А.В, как обвиняемого в убийстве Г.Гонгадзе, не может быть назначен защитником ПУКАЧА А.П.».

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве журналиста трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД А.ПУКАЧ находился в розыске с 2005 года.

21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.

После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.