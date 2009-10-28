Луценко: у Закарпатья своя специфика

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на расширенной коллегии ГУМВД Украины в Закарпатской области призывал местную милицию активизировать работу по борьбе с наркотрафиком, нелегальной миграцией и «прихватизацией» природных богатств края.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Закарпатской области.

Ю.ЛУЦЕНКО пояснил очерченные задания тем, что Закарпатский регион является особенным по географическим и природным характеристикам – близость к границе, наличие транзитной инфраструктуры и тому подобное.

По словам министра, милиция должна следить как за законностью передачи леса напрокат, так и за соблюдением прав граждан относительно свободного доступа на территорию таких угодий.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО поставил задание местной милиции противодействовать незаконному использованию оружия, поскольку в Закарпатье в этом году совершено несколько резонансных преступлений, в том числе и умышленные убийства с применением огнестрельного оружия.

Как отметил министр, "милиция должна изымать у злоумышленников подпольные арсеналы, и этим ослаблять возможные криминальные угрозы как общественному порядку, так и безопасности людей".