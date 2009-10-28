Тимошенко сегодня отметит освобождение Украины
07:00, 28 октября 2009Общество
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Об этом сообщила пресс-служба Кабмина
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 28 октября в 16.00 примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 65-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.
Торжественные мероприятия состоятся в Национальном дворце искусств «Украина» (ул. Васильковская, 103).
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