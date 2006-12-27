Под суд пошел один из фигурантов аферы “Элита-Центр”

Генеральная прокуратура Украины утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело об обвинении одного гражданина в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 и частями 2 и 3 статьи 358 Уголовного Кодекса Украины (присвоение чужого имущества в особо крупном размере и подделка документов), касающееся аферы с компанией “Элита-Центр”.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что этот человек с целью завладения средствами граждан на протяжении 2004-2006 годов заключил с ними 64 нотариально засвидетельствованных соглашения переуступки прав собственности на квартиры в доме по ул. О.Шмидта, 34-42 (г. Киев), который якобы должен был строиться группой компаний „Элита-Центр”. По заключению специалистов, таким способом этот человек нанес гражданам около 17 млн. грн. ущерба.

Досудебное следствие в отношении других лиц этой группы компаний продолжает Главное следственное управление МВД Украины.

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-Центр» в Киеве пострадали более 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о долевом участии в строительстве домов в разных районах столицы, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебным следствием установлены факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, полученных мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.