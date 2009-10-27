Грипп косит украинцев

В Тернополе продлен карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение было принято сегодня на очередном заседании городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии под председательством заместителя городского головы по социальным вопросам Романа ЛЕГКОГО.

Во время заседания главный государственный санитарный врач Тернополя Владимир ПАНИЧЕВ сообщил, что по состоянию на 27 октября уровень заболеваемости ОРВИ и гриппоподобными заболеваниями в городе составляет 255,5 на 10 тысяч населения. По его данным, наблюдается определенная стабилизация, поскольку на прошлой неделе был зафиксирован рост заболеваний от 172,2 до 268,5 больных 10 тысячами населения.

В.ПАНИЧЕВ также констатировал уменьшение доли детей в структуре больных с 50% до 35%.

Вместе с тем, начальник городского управления здравоохранения Василий БЛИХАРЬ сообщил, что в Тернополе произошло два летальных случая, связанных с осложнением острых вирусных инфекций пневмонией.

Основными факторами распространения ОРВИ В.ПАНИЧЕВ назвал климатические условия, коллективный иммунитет, миграцию и низкое состояние иммунопрофилактики, поскольку большинство жителей города не делают прививки от гриппа.

На Прикарпатье заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом растет. Об этом сообщили УНИАН в Ивано-Франковской областной санэпидемстанции. По их информации, ситуация в области по ОРВИ и гриппу осложняется. Так, за последние 4 дня за медицинской помощью обратилось свыше 5,5 тысяч жителей. Среди заболевших около 50% - это дети до 14 лет.

Самая высокая заболеваемость регистрируется в Ивано-Франковске, Калушском и Долинском районах. Из-за высокой заболеваемости учеников на карантин закрыты одна школа в Городенковском и одна в Косовском районах. Не исключают возможности продления осенних каникул. Во всех лечебных заведениях области введены карантинные меры.

По словам медиков, ситуация осложняется тем, что это новые штаммы гриппа и наша иммунная система к ним не готова. Заболевание сопровождается высокой температурой, выраженной интоксикацией организма и может вызывать серьезные осложнения. Поэтому медики настойчиво советуют при появлении первых признаков заболевания оставаться дома и обращаться к врачам.

По состоянию на сегодняшний день во Львове зарегистрирован 5 тысяч 721 случай заболевания гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ.

В то же время, по его словам, количество случаев заболевания гриппом еще не перешли границы эпидемиологического порога.