В исполнении закона по иммунопрофилактике спрячут дьявола?

Прежде чем принимать законы о вакцинации, необходимо восстановить доверие людей к этому процессу.

Такое мнение высказали эксперты в ходе опроса, проведенного Институтом Горшенина относительно принятого Верховной Радой закона по иммунопрофилактике.

В Институте Горшенина напоминают, что ранее относительно иммунопрофилактики в Украине существовали только программы, утвержденные Кабинетом министров. Как известно, вакцинация детей, согласно плану Министерства здравоохранения, является обязательной, а также вводятся прививочные паспорта для каждого ребенка, где будет записана вся история прививок. При отсутствии такого паспорта ребенок не будет иметь права находиться в образовательных учреждениях (детский сад, школа, ВУЗ). На реализацию данной программы из госбюджета выделено около 3 миллиардов гривень.

Президент Центра социальных исследований "София" Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что проблема вакцинации не так проста, как ее комментируют представители здравоохранения.

"Сейчас это, наверное, главный вызов нашего времени - наряду с глобальным военно-промышленным комплексом каждый человек в своей стране сталкивается с глобальным промышленно-продуктовым и медицинским комплексами", - отметил эксперт. По его словам, они навязывают свою продукцию, стремятся к монополизации, используют рынок самых ключевых потребностей человека: здоровье - как сферу для продвижения товара.

"Вакцина не является исключением. Очень часто под соусом общенациональных кампаний, связанных с защитой от болезней, проводится маркетинговая работа и зарабатываются сверхприбыли", - сказал А.ЕРМОЛАЕВ, а также отметил, что проблема здесь не столько в формальных требованиях закона, сколько в содержании политики в сфере здравоохранения.

По его мнению, вакцинация нужна, но она должна быть основана на принципах гуманизма, открытости, прозрачности и доступности. "Резко отрицательная реакция украинцев на вакцинацию последние два года вполне объяснима: действительно, мы столкнулись с целым рядом случаев, когда вакцинация напоминала "компанейщину" с маркетинговой подноготной", - отметил А.ЕРМОЛАЕВ.

Как сказал эксперт, у него есть серьезное подозрение, что «мы имеем дело с международной коррупцией и международным лоббизмом».

"Нужно вырабатывать долгосрочную и хорошо продуманную политику укрепления иммунитета, но на принципах, которые обеспечат доступность, информированность и право выбора. Иначе, если сохранится нынешний монополизм и манипулятивность политики здравоохранения, с которой мы сталкиваемся последние два года, Украина рано или поздно станет жертвой глобального промышленно-медицинского комплекса, превратится в площадку для крупных экспериментов под соусом бесплатности и благотворительности", - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Психиатр, правозащитник Семен ГЛУЗМАН также считает очень сложной проблему вакцинации в Украине. Являясь принципиальным сторонником всеобщей иммунизации, он не считает возможной принудительную иммунизацию украинцев.

"Обязательства такого, как обязательство дышать, ходить в туалет, я полагаю, быть не может. Я думаю, что должны быть какие-то санкции. Не уголовные, не административные, а такие, например: ребенок, не прошедший иммунизацию и не имеющий к ней противопоказаний, не должен иметь каких-то прав, которые имеют остальные дети. Для того, чтобы воспитывать родителей", - отметил С.ГЛУЗМАН.

В то же время эксперт считает, что проблема состоит и в другом: "В абсолютно коррумпированной стране многие наши родители получают справки, на самом деле не проводя иммунизацию. Вот что с этим делать? Но это уже проблема не иммунизации. Это проблема абсолютного развала, агонии системы здравоохранения".

Также С.ГЛУЗМАН выразил опасение, связанное с исполнением закона. "На мой взгляд, что бы ни делали наши законодатели, это очень плохо может кончиться для нас, для народа Украины. Даже когда они произносят красивые слова и принимают красивые законы. Я, жесткий сторонник иммунизации от инфекционных заболеваний, боюсь, что в исполнении этого закона будет спрятан дьявол", - полагает С.ГЛУЗМАН.

Заместитель министра по вопросам семьи, молодежи и спорта Татьяна КОНДРАТЮК оценивает закон в целом позитивно: "Паспортный контроль - это хорошая идея. Но прежде чем принимать какие-либо документы, касающиеся вакцинации, необходимо восстановить доверие людей к этому процессу. Нельзя строить второй этаж, не построив первый".

По ее мнению, данный закон выгоден населению Украины, поскольку направлен на то, чтобы не допустить опасных болезней и заботиться об эпидемиологическом благополучии людей. "Безусловно, здесь главное, чтобы вакцина была качественной, чтобы был профессиональный подход в вопросах вакцинации населения. Экономить на здоровье людей нельзя, никакой кризис не должен влиять на вопросы, касающиеся здоровья", - сказала Т.КОНДРАТЮК и добавила: "Главное, чтобы эти деньги были использованы эффективно, чтобы доверие к вакцинации возрастало, а препараты были качественными и надежными. В законе прописаны шаги, которые могут способствовать этому".

Она выразила надежду, что этот закон не лоббистский и не направлен на получение прибыли определенными фармацевтическими кампаниями.

Экс-министр здравоохранения Украины, директор Института хирургии и трансплантологии Академии медицинских наук Украины им. Шалимова Юрий ПОЛЯЧЕНКО заявил, что не является сторонником жесткого администрирования иммунизации населения.

"Я бы, наоборот, либерализировал ситуацию с вакциной - в виде разъяснения ситуации, в виде круглых столов, более открытого общения и с медиками, и с пациентами. Если мы говорим о гражданском обществе, то все должно развиваться по-граждански. Они (законодатели) пытаются выйти из коллизии с помощью административных мер. Но я всегда был сторонником не консервативных мер, не административных, а более либеральных", - сказал Ю.ПОЛЯЧЕНКО.