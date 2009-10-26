Гендиректор "Артека": в такой ситуации лагерь был в 1937 году

Генеральный директор международного детского центра "Артек" Борис НОВОЖИЛОВ настаивает на привлечении к уголовной ответственности всех, кто причастен нанесению вреда репутации “Артека”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МДЦ “Артек”.

“Я категорически настаиваю на привлечении к ответственности всех, кто опорочил репутацию международного детского центра “Артек”, и принесении ими публичных извинений коллективу, всей большой семье “артековцев”, - сказал Б.НОВОЖИЛОВ.

Он отметил, что письма с требованием дать надлежащую оценку и публично осудить аморальные действия, которые нанесли вред государству, репутации “Артека”, направил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и лидерам ведущих политических сил страны.

Б.НОВОЖИЛОВ подчеркнул, что “Артек” переживает серьезное испытание, поскольку во второй раз за многолетнюю историю своего существования оказался в центре грязной политической кампании, в результате которой, бесспорно, пострадали дети. Впервые, напомнил он, подобные обвинения в адрес “Артека” были выдвинуты в 1937 году и тогда дело рассыпалось из-за своей нелепости и беспочвенности. По его убеждению, создается впечатление, что история советского режима повторяется в условиях демократической и независимой Украины. ”По моему глубокому убеждению, дети должны быть вне политики, и втягивание их в какие-либо политические игрища аморально”, - сказал директор “Артека”.

Огромную обеспокоенность, по словам Б.НОВОЖИЛОВА, вызывает тот факт, что политики, комментируя выдумки и непроверенные факты, вешают позорные ярлыки на “Артек”, связывая светлую детскую мечту и гордость страны с отвратительными преступлениями.

“Артек” - это не просто украинская детская здравница, это неотъемлемая часть международной системы защиты прав и свобод детей, уникальная среда для формирования личности гражданина мира. Это подтверждено статусом “под эгидой ЮНЕСКО” и штаб-квартиры Всемирной Детской Лиги Наций. Поэтому я всячески поддерживаю инициативу всемирного содружества “артековцев”, изложенную в обнародованном обращении о создании международных институтов общественного контроля за деятельностью “Артека”, - сказал он.

Б.НОВОЖИЛОВ подчеркнул, что на сегодняшний день такую идею поддержали более ста тысяч людей из разных стран мира, и в условиях политического, экономического и морального кризиса лишь общество может быть объективным арбитром.

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 14 октября заявлял, что еще в апреле этого года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей, которые отдыхали в «Артеке», выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей, а трое работников детского центра проходят по делу в качестве свидетелей.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, установлено, что отец этих детей, который работал журналистом, развелся с женой, однако она иногда разрешала ему брать их с собой на отдых, в частности в «Артек». Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, пострадавшие дети в свое время были усыновлены супругами.

Также установлено, что пострадавших детей, которые находились в «Артеке», вывозили на частную квартиру, где отец и другие, неустановленные пока лица, осуществляли с ними действия, которые квалифицируются как развращение.

В свою очередь, Б.НОВОЖИЛОВ 15 октября категорически заявил о недопустимости связывать территорию центра и его сотрудников с фактами насилия над детьми, которые якобы имели место в одной из семей.