ГПУ: по делу о развращении детей есть лишь один обвиняемый

По уголовному делу о развращении двух малолетних детей есть лишь один обвиняемый - их отец, других, в том числе подозреваемых, нет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

«По делу пока есть только один обвиняемый, больше ни обвиняемых, ни подозреваемых нет», - сказали в Генпрокуратуре.

Объясняя причину передачи этого дела из Главного следственного управления МВД в производство Генпрокуратуры, в пресс-службе отметили, что, согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса, ведомство может вытребовать в свое производство любое дело, тем более, то, которое получило широкий общественный резонанс.

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращение несовершеннолетних.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 14 октября сообщил, что еще в апреле этого года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей.

20 октября с трибуны Верховной Рады генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что ведомство направило руководству МВД письмо, в котором просит Министерство внутренних дел провести служебную проверку и привлечь к ответственности должностных лиц, которые халатно относились к расследованию дела о развращении детей.

Как отметил генпрокурор, мать потерпевших детей дважды обращалась в Днепровское районное управление Киева, после возбуждения уголовного дела работники милиции не предприняли своевременно меры по установлению виновных лиц, а их опознание было проведено лишь через месяц после возбуждения уголовного дела.

24 октября информированный источник сообщил УНИАН, что руководство Генпрокуратуры Украины после заслушивания материалов уголовного дела о развращении двух малолетних детей приняло решение забрать дело из Главного следственного управления МВД Украины для последующего расследования следователями ведомства.