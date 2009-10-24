На завтра Украине обещают тепло

Завтра, 25 октября, в Украине ожидается довольно теплая погода с умеренными осадками.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных и северных областях временами небольшие дожди, ночью на Волыни и в Ривненской области умеренные дожди, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в Украине туманы. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14°; в южной части ночью 8-13°, днем 13-18°, в Крыму до 21°; на высокогорье Карпат ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В Киеве и Киевской области завтра временами небольшой дождь. Ночью и утром туман. Температура ночью по области 5-10° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 7-9°, днем 10-12°.