Янукович обещает восстановить численность Вооруженных сил

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обещает перевести Вооруженные силы на контрактную основу и отменить призыв на срочную службу с 2011 года, а также обеспечить военнослужащих жильем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом речь идет в предвыборной программе В.ЯНУКОВИЧА «Украина для людей», которую он обнародовал сегодня на XII съезде Партии регионов, который выдвинул его кандидатом в президенты Украины.

В разделе программы «Сильная армия» политик планирует провести реформирование Вооруженных сил, восстановить их численность в соответствии с угрозами государству и его экономическими возможностями.

При этом, отмечает В.ЯНУКОВИЧ, ВСУ будут переведены на формирование военнослужащими по контракту с 2011 года.

Политик также обещает решить жилищный вопрос в армии.

«Вместе с офицерскими погонами молодые офицеры будут получать и ключи от служебных квартир, которые впоследствии могут стать их собственными», - заявил он.

Среди других приоритетов реформ в сфере нацбезопасности и обороны В.ЯНУКОВИЧ также заявляет о перевооружении Вооруженных сил на современные виды оружия, а также обещает возрождение суворовских училищ и военных лицеев.