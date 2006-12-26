Киевская мэрия нашла способ обойти запрет на трехкратное повышение тарифов

Киевская городская государственная администрация снизила тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 10% после их повышения на 340% с 1 декабря текущего года.

Как отмечается в распоряжениях КГГА о внесении изменений в подписанные раньше, 30 октября 2006 г., распоряжения, снижение тарифов на 10% касается жильцов всех домов столицы, которые не проживают в домах барачного типа, общежитиях и домах первого периода индустриальной застройки.

Новые распоряжения подписаны Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ 15 декабря этого года.

Согласно документам, на сегодняшний день в Киеве утвержден тариф на холодную воду и водоотвод в помещениях, оборудованных счетчиками, в размере 2,54 грн. (1,46 грн вода + 1,08 грн. отвод) за 1 кубометр вместо 2,82 грн.; в помещениях, не оборудованных средствами учета - 13,97 грн. на 1 человека в месяц (8,03 грн. вода + 5,94 грн. водоотвод) вместо 15,51 грн.

Тариф на горячую воду и водоотвод в помещениях, оборудованных счетчиками, будет составлять 11,58 грн. (10,5 грн. вода +1,08 грн. отвод) вместо 12,86 грн. за 1 кубометр; в помещениях без счетчиков - 40,51 грн. (36,73+3,78) вместо 45 грн. на 1 человека в месяц.

Тариф на услуги по центральному отоплению для населения установлен в размере 2,01 грн. вместо 2,24 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в месяц. При этом центральное отопление в отопительный период (для расчетов льгот и субсидий при проведении расчетов с населением по показателям домовых средств учета) и выставление платежей выполнения услуг в отопительный период при отсутствии домовых средств учета, с последующей оплатой населением на протяжении года, если счетчик принадлежит балансодержателю, будет стоить 4,02 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади, если не принадлежит – 4,0 грн. за кв.м отапливаемой площади.

Согласно распоряжениям, тарифы на тепловую энергию, производимую энергопоставляющими компаниями "Киевэнерго" и "Укр-Кан-Пауэр", остаются неизменными. Тарифы на услуги этих предприятий КГГА не устанавливает, а только согласовывает. Таким образом, тарифы для жилищных и бюджетных организаций будут составлять соответственно 143 и 158,89 грн. за 1 Гкал (с НДС), для промышленных потребителей - 169,48 грн. за 1 Гкал.

С учетом принятого столичной властью решения об уменьшении уровня тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий на 10%, уровень тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий в Киеве составляет от 0,72 до 1,79 грн. за 1 кв. м, в т.ч. от 1,25 до 1,79 грн. для домов, оборудованных лифтами; 1,39 грн. - для домов, не оборудованных лифтами; 1,25 грн. - для домов гостиничного типа.

Как сообщал УНИАН, в декабре Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ по поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО заявил о решении снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 10% для всех категорий населения после их повышения в 3,4 раза с 1 декабря.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжение КГГА, согласно которому с 1 декабря в Киеве коммунальные тарифы должны были возрасти в среднем в 3,4 раза.

Шевченковский районный суд Киева приостановил распоряжение Л.Черновецкого о повышении коммунальных тарифов в столице до рассмотрения дела по существу.

21 декабря первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО объяснил, что постановление Шевченковского районного суда Киева вступает в действие через 10 дней при условии, что не будет обжалована. Но, по информации А.Голубченко, апелляция КГГА была подана уже на следующий день. Таким образом, постановление не вступило в силу, и на сегодня тарифы, введенные с 1 декабря, действуют.

25 декабря отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины открыл исполнительное производство о принудительном исполнении постановления Шевченковского районного суда Киева, приостановившего распоряжение КГГА о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 3,43 раза.